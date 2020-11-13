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На пресс-конференцию Лукашенко приглашены СМИ "постсоветских стран"

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко встретиться с журналистами стран "постсоветского пространства".

Как сообщает пресс-служба правительства Белоруссии, Александр Григорьевич не только ответит на вопросы, но и поучаствует в дискуссии.

"Ещё вчера мы были гражданами одной страны", — любит повторять Лукашенко, поэтому нет ничего удивительного в выборе приглашённых к разговору.

ТГ-канал Пул Первого перечислил страны, чьи журналисты смогут пообщаться с Лукашенко: кроме белорусских СМИ, это Казахстан, Молдова, Украина и Россия.

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