Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко встретиться с журналистами стран "постсоветского пространства".
Как сообщает пресс-служба правительства Белоруссии, Александр Григорьевич не только ответит на вопросы, но и поучаствует в дискуссии.
"Ещё вчера мы были гражданами одной страны", — любит повторять Лукашенко, поэтому нет ничего удивительного в выборе приглашённых к разговору.
ТГ-канал Пул Первого перечислил страны, чьи журналисты смогут пообщаться с Лукашенко: кроме белорусских СМИ, это Казахстан, Молдова, Украина и Россия.
Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.