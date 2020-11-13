В Минске умер участник протестов Роман Бондаренко

Милиция в Минске проводит проверку по факту смерти 31-летнего Романа Бондаренко.

Как сообщила Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома, избитый мужчина был обнаружен ночью в среду в одном из минских дворов. Позже он скончался в больнице.

По сообщениям местных СМИ, двор между улицей Червякова и Сморговским трактом - тот самый, где был избит Бондаренко - среди оппозиционеров называется «площадью перемен". Там регулярно собираются сторонники «народного президента» Светланы Тихановской.

Сегодня ночью, после того, как стало известно о смерти Бондаренко, там прошла акция его памяти.