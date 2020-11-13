Избиркомы США: выборы-2020 — самые безопасные в истории страны

Избирательные органы США и федеральные чиновники уверяют, что никаких доказательств пропущенных или измененных голосов на выборах обнаружено не было.

Министерство внутренней безопасности США назвало президентские выборы — 2020 "самыми безопасными в истории" страны, опровергая тем самым утверждения команды Дональда Трампа о широко распространенном на них мошенничестве и других нарушениях при голосовании.

Избиркомы во всех штатах вместе с рядом федеральных чиновников заверили, что никаких доказательств пропущенных или измененных голосов на выборах не было найдено.

"Нет никаких доказательств того, что какая-либо система голосования удалила, изменила или потеряла голоса. Выборы 3 ноября были самыми безопасными в истории США", — говорится в совместном заявлении сторон.

Кроме того, в документе отмечается, что "в настоящий момент по всей стране избирательные чиновники проверяют и перепроверяют весь избирательный процесс".

Твит Дональда Трампа

Заявление минбезопасности появилось после того, как действующий президент опубликовал твит, в котором утверждал, что миллионы голосов были удалены, а некоторые, которые были "за него", — изменены в пользу Джо Байдена.