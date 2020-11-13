Байден похвастался благословением "на президентство" от папы Римского

Джо Байден заявил, что получил благословение и поздравления от Папы Римского Франциска и намерен работать с Римско-Католической церковью над общими проблемами, такими как изменение климата, иммиграция и социальная справедливость.

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"Избранный президент поблагодарил Его Святейшество за продление благословения и поздравления, - написано в Twitter команды Байдена. - Он смотрит вперед и готов к работе вместе с папой на такие темы, как уход за обездоленными и бедными, урегулирование кризиса, изменения климата и приема и интеграции иммигрантов и беженцев в наши общины."

Маттео Бруни, пресс-секретарь Ватикана, подтвердил, что телефонный разговор между понтификом и Байденом состоялся, но больше никаких подробностей не сообщил.

Вместо этого Ватиканские Новости опубликовали письмо Конференции католических епископов США от 7 ноября, в котором Байден поздравлялся как "второй президент США, исповедующий католическую веру" после Джона Ф. Кеннеди.

Епископы столкнулись с некоторой негативной реакцией по поводу этого письма, поскольку выборы в США еще не были официально сертифицированы.