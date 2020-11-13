Джо Байден заявил, что получил благословение и поздравления от Папы Римского Франциска и намерен работать с Римско-Католической церковью над общими проблемами, такими как изменение климата, иммиграция и социальная справедливость.
"Избранный президент поблагодарил Его Святейшество за продление благословения и поздравления, - написано в Twitter команды Байдена. - Он смотрит вперед и готов к работе вместе с папой на такие темы, как уход за обездоленными и бедными, урегулирование кризиса, изменения климата и приема и интеграции иммигрантов и беженцев в наши общины."
Маттео Бруни, пресс-секретарь Ватикана, подтвердил, что телефонный разговор между понтификом и Байденом состоялся, но больше никаких подробностей не сообщил.
Вместо этого Ватиканские Новости опубликовали письмо Конференции католических епископов США от 7 ноября, в котором Байден поздравлялся как "второй президент США, исповедующий католическую веру" после Джона Ф. Кеннеди.
Епископы столкнулись с некоторой негативной реакцией по поводу этого письма, поскольку выборы в США еще не были официально сертифицированы.
Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.