Власти Дании отказались от истребления норок из-за COVID-19

Власти Дании не будут истреблять норок из-за COVID-19. Чиновники заявили, что постараются спасти животных, заявил премьер-министр страны Моген Енсен.

Также он подчеркнул, что разведение норок в Дании является важной экономической отраслью.

Напомним: ранее правительство страны решило уничтожить всех норок на своей территории. Причина — риск передачи мутировавшего COVID-19 от животных человеку.

Эксперты Россельхознадзора сообщили, что на территории РФ не было зафиксировано ни одного случая заражения норок коронавирусной инфекцией. Были обследованы все российские фермы, на которых разводят этих животных.

Некоторые из них провели тестирование норок на COVID-19. Все животные оказались здоровы, сообщает "Интерфакс".

Ранее "Правда. Ру" писала, что из-за мутации коронавируса в Дании уничтожат 17 млн норок.