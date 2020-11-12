"Лечим сепсис подорожником": в Раде недовольны новым карантином

Решение о "карантине выходного дня" вызвало недовольство не только у простых граждан Украины, но и у представителей Верховной рады. Против нововведения выступила депутат от партии "Слуга народа", экс-кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

Напомним суть нового варианта карантина: с полуночи пятницы до полночи понедельника будут закрыты практически все заведения, кроме аптек, продуктовых и ряда других. Кафе, ресторанам и барам разрешат работу только в режиме "на вынос".

"Решение кабмина выглядит так, как лечить сепсис подорожником. Любое метро принимает больше человек в сутки, чем все рестораны Киева в выходной день. Что это изменит? Абсолютно не поддерживаю карантин выходного дня", — высказалась Верещук.

Более того, подчеркнула политик: предприниматели и так практически выживают, а государство "дарит" им очередной локдаун длиной в две недели.

"А не приведёт ли это просто к разрушению даже тех слабых экономических ростков восстановления, которые начались хотя бы последние 2-3 месяца?" — задаётся вопросом Верещук.

По материалам сайта regnum. ru.