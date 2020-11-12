Чего ждать Пекину от администрации Байдена? Мнение эксперта

Политики США по-прежнему недовольны происходящим в Гонконге. По данным Роберта О'Брайена, советника президента США, на страну "опустилась диктатура", что грозит окончательным подавлением оппозиции и "китайской рукой" в руководстве страны.

Вроде бы Штаты собирались "мириться" с Китаем — и тут же снова грозят санкциями. Чего ждать "драконам" от администрации Байдена? Комментирует Павел Подлесный, руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады. Только на "Правде. Ру".

"Никакой "администрации Байдена" пока нет"

"Так ставить вопрос неправомерно. Станет ли Байден президентом или нет, неясно. Может быть, и станет, может, и нет. Может быть, Трамп останется. Но в любом случае — администрация Байдена, при которой он когда-то работал с Обамой, по отношению к Китаю настроена мягче, чем трампровская", — уверен эксперт.

Для Байдена главный враг - Россия?

Подлесный дополняет: Байден расставил точки уже в ходе избирательной кампании, сообщив, что главный враг — Россия, а Китай — конкурент. Для Трампа главным врагом был как раз Китай.

"Санкции они вводили и будут вводить. Я имею в виду при Трампе. И в отношении нас они опять что-то приняли, в отношении "Северного потока-2", против страховых компаний. Они продолжают экономическую войну и против Китая. Но администрации Байдена пока нет и 100% гарантии, что он станет президентом, тоже нет", — резюмирует Подлесный.

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