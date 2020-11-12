Twitter теряет аудиторию. Виноват Трамп

Необычными оказались итоги систематических "банов" и сокрытий постов Дональда Трампа в Twitter. Руководство социальной сети столкнулось с массовым оттоком пользователей, недовольных цензурой.

По данным издания Fria Tider, из Twitter в новую сеть, Parler, уже ушли более 4,5 млн человек. Ранее не особо известное приложение Parler к такому оказалось не готово, в результате чего возникли технические сбои.

"Популярность Parler стала результатом систематической цензуры Дональда Трампа и его сторонников в связи с выборами в США", — пишут в Fria Tider.

По данным одного из руководителей Parler, Джона Матца, примерно за полторы недели в приложение пришли более 4,5 млн новых пользователей, что обеспечило рост в восемь раз. Рекорд за сутки — около 2 млн регистраций, что, естественно, несколько "замедлило" работу серверов.

"Не волнуйтесь, приложение обычно не такое медленное", — сообщил Матц всем гостям платформы.

Запущенный в 2018 году, сервис Parler оказался особенно популярным среди сторонников Трампа и правых консерваторов. Такие группы часто обвиняют Twitter и Facebook в несправедливой цензуре.

По материалам сайта regnum.ru.