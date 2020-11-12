Американский эксперт: Израиль готов атаковать Иран ядерным оружием

Очередными громкими заявлениями отметились американские эксперты. Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт МакМастер сообщил: Израиль готов атаковать Иран ядерным оружием.

По мнению МакМастера, которое он озвучил в эфире канала FOX News, ядерные объекты Ирана будут атакованы Израилем ещё до того, как кончится срок полномочий Дональда Трампа.

Отметим, что разговоры об атаках со стороны Израиля хотя уже давно: