Очередными громкими заявлениями отметились американские эксперты. Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт МакМастер сообщил: Израиль готов атаковать Иран ядерным оружием.
По мнению МакМастера, которое он озвучил в эфире канала FOX News, ядерные объекты Ирана будут атакованы Израилем ещё до того, как кончится срок полномочий Дональда Трампа.
Отметим, что разговоры об атаках со стороны Израиля хотя уже давно:
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.