Единственный разумный и возможный шаг для Приштины на данный момент — диалог с Белградом. Альтернативы ему нет, так что обе стороны должны сесть за стол переговоров, если хотят и дальше работать с представителями ЕС.
Рассказывая о Сербии и Косово, пресс-секретарь Евросоюза по иностранным делам Петер Стано отметил: сообщения о том, что в Косово хотят приостановить диалог, печальны.
"Мы убеждены, что для того, чтобы устремления граждан Косово к европейскому будущему реализовались, Косово должно понять и принять, что альтернативы диалогу нет", — высказался Стано.
В целом Брюссель высоко оценивает работу с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти — особенно еврочиновников радует готовность Хоти к сложным решениям.
"Европейская перспектива Косово реальна. Однако её реализация — в руках граждан Косово и его избранных лидеров. ЕС по-прежнему готов предложить им любую помощь. Облегчение диалога — один из аспектов", — подчеркнул Стано.
По материалам сайта regnum.ru.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.