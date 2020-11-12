Петер Стано: европейская перспектива Косово реальна

Единственный разумный и возможный шаг для Приштины на данный момент — диалог с Белградом. Альтернативы ему нет, так что обе стороны должны сесть за стол переговоров, если хотят и дальше работать с представителями ЕС.

Рассказывая о Сербии и Косово, пресс-секретарь Евросоюза по иностранным делам Петер Стано отметил: сообщения о том, что в Косово хотят приостановить диалог, печальны.

"Мы убеждены, что для того, чтобы устремления граждан Косово к европейскому будущему реализовались, Косово должно понять и принять, что альтернативы диалогу нет", — высказался Стано.

В целом Брюссель высоко оценивает работу с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти — особенно еврочиновников радует готовность Хоти к сложным решениям.

"Европейская перспектива Косово реальна. Однако её реализация — в руках граждан Косово и его избранных лидеров. ЕС по-прежнему готов предложить им любую помощь. Облегчение диалога — один из аспектов", — подчеркнул Стано.

По материалам сайта regnum.ru.