ВОЗ: пандемия не отступит, пока мы не вакцинируем 70% населения Земли

Чтобы покончить с пандемией коронавируса, потребуется вакцинация населения мира "вероятно, в диапазоне 70 %".
Так считает старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.
"Нам пока остаётся только надеяться, что в конечном итоге появятся различные вакцины, чтобы облегчить доступность необходимых доз во всем мире", — сказала она на виртуальном брифинге.
С мнением коллеги согласился директор Департамента ВОЗ по иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, отметив, что число привитых должно доходить до "60 или 70 %".
При этом, по его оценке, "каждая страна в мире сможет вакцинировать хорошо если 20% своего населения в период до 2021 года".
Сваминатан, со своей стороны, также предупредила, что на данном этапе исследований по-прежнему невозможно узнать, будут ли вакцины против ковид-19, над которыми работают разные страны, не только обеспечивать индивидуальную защиту от вируса, но и предотвращать его передачу.
"Точно так же еще предстоит выяснить, будет ли вакцина, способная выработать антитела в организме или обеспечить иммунный ответ так называемых Т -клеток, гарантировать полный иммунитет против covidarum- 19 или же она обеспечит лишь определенную степень защиты, с тем чтобы в случае заражения отсутствие симптомов сделало потенциальное присутствие вируса "невидимым". Во втором случае вакцинированный человек останется носителем вируса и гипотетически может представлять опасность для общества", — сказала она.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.