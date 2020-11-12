ВОЗ: пандемия не отступит, пока мы не вакцинируем 70% населения Земли

Чтобы покончить с пандемией коронавируса, потребуется вакцинация населения мира "вероятно, в диапазоне 70 %".

Так считает старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

"Нам пока остаётся только надеяться, что в конечном итоге появятся различные вакцины, чтобы облегчить доступность необходимых доз во всем мире", — сказала она на виртуальном брифинге.

С мнением коллеги согласился директор Департамента ВОЗ по иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, отметив, что число привитых должно доходить до "60 или 70 %".

При этом, по его оценке, "каждая страна в мире сможет вакцинировать хорошо если 20% своего населения в период до 2021 года".

Сваминатан, со своей стороны, также предупредила, что на данном этапе исследований по-прежнему невозможно узнать, будут ли вакцины против ковид-19, над которыми работают разные страны, не только обеспечивать индивидуальную защиту от вируса, но и предотвращать его передачу.