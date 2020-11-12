NBC News: Трамп никогда не признает, что проиграл выборы

Советники действующего президента США Дональда Трампа уверены, что он никогда не признает, что проиграл переизбрание, даже после того, как будет окончательно завершён подсчёт голосов.

Об этом сообщает портал NBC News со ссылкой на источники из окружения Трампа.

"Не ждите, что он уступит, — сказал один из собеседников издания. — Он скажет что-нибудь вроде: "мы не можем доверять результатам". "Президент прекрасно понимает, что ему нужна стратегия, чтобы двигаться дальше", — сказал другой источник NBC News.

Но что именно будет дальше делать Трамп, где и какую вести борьбу за президентское кресло "решение ещё не принято".

Пока же, по словам всё тех же источников канала, Трамп продолжает претендовать на победу