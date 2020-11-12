Джо Байден назначил главу своей администрации в Белом доме

Джо Байден всё более уверенно входит в роль избранного президента США. Сегодня он назвал имя будущего главы администрации Белого дома.

Как следует из опубликованного переходной командой сообщения, им станет Рон Клейн, который ранее, с 1980-х годов, был его помощником в сенатском Судебном комитете, потом главой администрации, когда Байден был вице-президентом.

Мистер Клейн был также старшим помощником Барака Обамы в Белом доме и главой администрации вице-президента Эла Гора.

"Его глубокий, разнообразный опыт и способность работать с людьми по всему политическому спектру, — это именно то, что мне нужно в качестве главы администрации Белого дома, когда мы сталкиваемся с этим кризисным моментом и снова объединяем нашу страну", — цитируются в сообщении слова Байдена.

Клейн уже дал согласие