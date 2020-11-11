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На Украине хотят учить детей 12 лет. Это правильно? Мнение эксперта

Власти Украины, придумывающие одну реформу за другой, решили "порадовать" и школьников страны. И. о. министра образования страны Сергей Шкарлет рассказал: в скором времени возможен переход на 12-летнюю систему обучения.

На Украине хотят учить детей 12 лет. Это правильно? Мнение эксперта

Это чисто политический ход или 12 лет реально полезнее, чем 10? Стоит ли российским властям присмотреться к такому варианту? Рассказывает для читателей "Правды. Ру" Андрей Лукутин, заместитель директора Городского просветительского центра Москвы.

"Вопрос надо обсуждать с физиологами"

"Не в первый раз этот вопрос поднимается. У нас в 90-е годы, когда переходили на Болонскую систему (образования), тоже хотели сделать "как в Европе".

Но от этого дела отказались, в том числе, возможно, из-за того, что мамы мальчиков встали на защиту своих детей, которые оканчивали бы школу в 18 лет и шли бы в армию", — рассказывает эксперт.

Лукутин отмечает: этот вопрос должен обсуждаться даже не с педагогами, а с физиологами, с психологами, со специалистами детства. Ведь не просто так дети идут в школу именно в 6-7-летнем возрасте. Это делается с учётом неких психологических особенностей возраста, разрабатывается та или иная программа.

"Я вам скажу как историк.

Есть экстенсивное развитие, когда количество урожая достигается за счёт расширения поля. То есть был один гектар, а тебе дают ещё один.

Но урожай у тебя точно такой же, как при интенсивном развитии, когда ты вкладываешь туда химические удобрения, от колорадских жуков защищаешь.

И на одном гектаре иногда может вырасти больше, чем на двух, если ухаживать за полем. Такая аналогия", — комментирует Лукутин.

Образование перестало быть монополией учителя?

Переводя мысль на школы: сегодня вошли в обиход всевозможные электронные варианты обучения, используется различная техника. И это накладывает отпечаток — образование меняется.

"Возможность образования, в том числе образования как воспитательного процесса, перестала быть монополией учителя, и ребёнок совершенно спокойно может осваивать какие-то вещи самостоятельно", — уверен Лукутин.

Наша главная задача, отметил эксперт, — создать условия, в которых ребёнок захочет учиться сам. Поэтому нет смысла говорить о сроках обучения.

"Сейчас при молниеносном развитии мира человек может и должен учиться всю жизнь, если хочет, чтобы у него была достойная, высокооплачиваемая работа.

Знания устаревают. Я в 80-е годы получил знания, и, конечно, мне бы их не хватило для того, чтобы работать сейчас. Поэтому разговоры про 11 или 12 лет — от лукавого.

Да, конечно, есть определённая программа. Но я вам честно скажу: иногда 10 профессионалов могут сделать большую работу, чем 150", — приводит пример Лукутин.

Логика Украины: хотим, как на Западе?

На Украине, уверен эксперт, просто растянут учебный процесс. Зачем — совершенно непонятно, потому что говорить "мы хотим, как на Западе" — слишком мелко.

"Если у них есть педагогические, психологические и так далее основы для того, чтобы переводить, пусть они расскажут, зачем, как и почему. А говорить, что в Швейцарии учатся 12, а в России учатся 11, а в Нигерии учатся меньше…

Утверждают, чтобы снизить нагрузки. На здоровье больше всего влияет безделье. А если мы погружаем ребёнка в школьное пространство только для того, чтобы восемь уроков его мучить чем-то, не давая ему возможности осваивать предметы, тут и 15 лет не хватит", — резюмирует эксперт.

Только на "Правде. Ру".

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