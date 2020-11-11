Власти Венгрии: пол будем закреплять при рождении и на всю жизнь

Вопросы пола и идентичности будоражат сегодня всю Европу, нередко выливаясь в необычные законы. Так, власти Венгрии решили прекратить "чехарду полов" и закрепить термин "пол" в главном документе страны — Конституции.

"В Основном законе до сих пор прямо закреплено право на защиту и заботу, необходимые для надлежащего физического, умственного и нравственного развития детей. Новая поправка гарантирует, что все дети получают образование в соответствии с ценностями христианской культуры, гарантирует беспрепятственное развитие ребенка в соответствии с его или её полом при рождении", — отмечают законодатели на портале index. hu.

Таким образом, в случае принятия закона каждый новорожденный будет получать документы не только со стандартными данными вроде веса и роста, но и "половой идентификатор", который будет закреплён за ним на всю жизнь.

Глава Минюста страны Юдит Варга отметила, что поправка "защитит семьи от современных западных трендов в идеологии, которые ставят под угрозу право ребенка на здоровое развитие".

По материалам сайта interfax.ru.