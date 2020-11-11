Бюджет Украины трещит по швам: Киев не в силах отказаться от кредитов

Стали известны подробности сведения украинского бюджета: как оказалось, страна берёт приличное количество кредитов от "зарубежных партнёров".

Деньги нужны как для латания бюджетных дыр, так и для стабилизации курса гривны — и конца "кредитному рабству", похоже, пока не предвидится.

Рассказывая о закредитованности Киева, депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский подчеркнул: власти понимают, что отказаться от кредитов нужно, но пока в экономике нет "стартовых точек", с помощью которых можно было бы это осуществить.

"Если посмотреть на товарную структуру украинского экспорта сегодня и 120 лет назад, вы увидите те же самые товары: руда, пищевые продукты… Мы не создали ничего такого, что привнесло бы дополнительные статьи экспорта нашей экономики в мировую. Отказываться от кредитов мы не просто не сможем, мы будем брать их ещё больше", — рассказал Дубинский.

По материалам сайта regnum. ru.