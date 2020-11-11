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США отправили последний ледокол в Арктику из-за "российской угрозы"

Недовольство Вашингтона российскими программами работы в Арктике обрело зримое воплощение. Как стало известно журналистам Business Insider, единственный работающий американский ледокол Polar Star (1976 года постройки) отправился "защищать Америку от России".

США отправили последний ледокол в Арктику из-за "российской угрозы"

Миссия Polar Star заключается в "охране суверенитета и обеспечении безопасности США".

"По мере того, как США усиливают своё внимание к Арктике, разрыв между их ледокольным флотом и Россией вызывает беспокойство", — отмечают журналисты.

Ранее эту миссию хотели доверить экипажу ледокола Healy, приписанного к береговой охране. Но на судне случился пожар, в результате которого оно оказалось на ремонте в Сиэтле.

Интересно, что миссия "по защите суверенитета" стала первой подобной миссией с 1994 года: ранее суда-аналоги Polar Star использовали лишь в научных целях. Таким образом, в Вашингтоне явно дают понять: "российская угроза" в Арктике не останется без ответа.

"Это происходит на фоне объявления российским руководством об амбициозных арктических планах своего правительства", — резюмируют в Business Insider.

По материалам сайта regnum.ru.

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