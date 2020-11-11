Премьер-министр Дании извинилась за уничтоженных норок

Решение об отбраковке всей популяции датской норки после того, как был обнаружен мутировавший штамм Covid-19, не имеет никаких юридических оснований.

С признанием совершённой ошибки выступила сегодня премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Напомним, именно она на прошлой неделе приказала убить 17 млн норок, после того как появилась информация о том, что мутировавший штамм коронавируса начал передаваться от зверьков людям.

" Я приношу свои извинения за это", — заявила Фредериксен, выступая перед парламентом.

Премьер-министр настаивает на том, что на прошлой неделе она не знала, что массовый забой норок будет незаконным.

Согласно официальным подсчетам, уже было убито около 2,5 млн норок, хотя представитель датской полиции заявил, что это число, скорее всего, будет выше.

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