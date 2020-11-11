Болсонару - Байдену: когда заканчивается слюна, нужно иметь порох

Пожары в Амазонии, которые летом побили множество рекордов, стали причиной скандала с участием президента Бразилии Жаира Болсонару и Джо Байдена. Болсонару резко отреагировал на риторику Байдена и пообещал американцу "пороха".

Как оказалось, Байден сделал несколько заявлений, суть которых сводилась к одной мысли: если пожары в Амазонии не потушат максимально оперативно, США оставят за собой право начать "торговую блокаду" Бразилии.

"Что мы можем противопоставить этому? Одной дипломатией не обойтись. На случай, когда заканчивается слюна, нужно иметь порох. Необязательно его использовать, достаточно знать, что он есть", — высказался в ответ Болсонару.

По данным местных СМИ, в конце августа в бразильской казне практически кончились деньги на борьбу с пожарами и незаконной рубкой леса, но правительство нашло дополнительные средства. Работы продолжились в штатном режиме примерно до октября, на данный момент денег снова практически нет.

По материалам сайта regnum. ru.