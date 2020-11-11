Чешская разведка: Россию, Китай и США хотят натравить друг на друга

Как оказалось, миру угрожает не только пандемия коронавируса, но и очередной глобальный военный конфликт. С такими данными выступили представители разведки Чехии.

Отчёт, в котором оцениваются риски очередной мировой войны, вышел ещё в 2019 году, но в поле зрения СМИ попал лишь сейчас. Документ порадует сторонников теорий заговора: оказывается, некие силы вовсю формируют мировоззрение тех, кто в будущем пойдёт в "окопы".

"Возможный конфликт глобального характера, к которому движется современный мир, пока находится на первой стадии подготовки. Формируется мировоззрение тех, кто сможет и захочет активно участвовать в нём, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять", — уточняют составители документа.

Среди "инструментов" выделяется манипуляция общественным мнением: через ошибочные предположения и культивирование предвзятости "мировая закулиса" хочет достичь войны между Китаем, Россией и США.

"Эти явления приводили к противоречиям даже между странами, считавшимися ранее близкими союзниками", — сообщают в докладе.

﻿По материалам сайта rbc. ru.