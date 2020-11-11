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ЕС ищет "новую трансатлантическую повестку дня" с Байденом

Соединенные Штаты и Европейский союз должны создать новый трансатлантический альянс в таких областях, как изменение климата и цифровая экономика при избранном президенте Джо Байдене.

ЕС ищет "новую трансатлантическую повестку дня" с Байденом

Так заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, Европа "должна взять инициативу на себя", подготовив предложения о сотрудничестве со "следующей администрации США".

"Наш союз основан на общих ценностях и истории. На общей вере в совместную работу по построению более сильного, более мирного и более процветающего мира, — сказала фон дер Ляйен в своем выступлении на заседании Еврокомиссии. — Эти цели всегда будут существовать. Но в меняющемся глобальном ландшафте, я считаю, что настало время для новой трансатлантической повестки дня, подходящей для сегодняшнего мира."

Она поздравила Байдена и избранного вице-президента США Камалу Харрис с победой, хотя официальные итоги выборов в США ещё не объявлены.

Фон дер Ляйен заявила также, что 27 национальных лидеров блока вскоре обсудят "оживление трансатлантических отношений и укрепление политического диалога" с Байденом, особенно по борьбе с пандемией COVID-19 и изменением климата, смягчению торговой напряженности, защите многопартийных институтов, часто подвергающихся нападкам со стороны Трампа, а также "работе рука об руку над международной безопасностью".

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