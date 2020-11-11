Франция и Германия настаивают на ужесточении границ ЕС

Франция и Германия настаивают на ужесточении границ Европейского Союза, чтобы предотвратить то, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал "угрозой терроризма".
Теперь же президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что
"Шенгенская зона Европы с бесконтрольными поездками через открытые границы срочно нуждается в исправлении, потому что нападения в Ницце и Вене были совершены людьми, которые свободно перемещались между странами Шенгенского соглашения".
Ранее, напомним, Макрон уже говорил о необходимости укрепления границ внутри Шенгена. И вот теперь его поддержала Меркель.
Она тоже потребовала ужесточить контроль на внешней границе зоны, которая объединяет 26 стран, включая большинство членов ЕС, а также Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.
"Жизненно необходимо знать, кто входит и кто покидает Шенгенскую зону", — сказала фрау канцлер.
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