Франция и Германия настаивают на ужесточении границ ЕС

Франция и Германия настаивают на ужесточении границ Европейского Союза, чтобы предотвратить то, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал "угрозой терроризма".

Нападения террористов в Париже, Вене и Ницце переориентировали внимание ЕС на религиозный экстремизм, о котором в Европе не вспоминали с 2017 года.

Теперь же президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что

"Шенгенская зона Европы с бесконтрольными поездками через открытые границы срочно нуждается в исправлении, потому что нападения в Ницце и Вене были совершены людьми, которые свободно перемещались между странами Шенгенского соглашения".

Ранее, напомним, Макрон уже говорил о необходимости укрепления границ внутри Шенгена. И вот теперь его поддержала Меркель.

Она тоже потребовала ужесточить контроль на внешней границе зоны, которая объединяет 26 стран, включая большинство членов ЕС, а также Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.