Помпео напомнил мировым лидерам, кто в США сегодня президент

Глава Госдепа США Майкл Помпео прокомментировал контакты Джо Байдена, объявившего о своей победе на президентских выборах, с лидерами ряда стран.

"Хочу всем ещё раз напомнить: пока не все голоса избирателей подсчитаны. Наша задача — обеспечить соблюдение всех юридических процедур в полном объёме.Лично я не вижу ничего страшного в том, что лидеры некоторых стран звонят Байдену, чтобы просто поздороваться. Однако прошу помнить, что в США — согласно закона — единовременно только один президент, один госсекретарь, одна группа сотрудников, занимающихся национальной безопасностью".

По словам Помпео, на данном этапе минюст США внимательно следит, не нарушают ли законодательство контакты между окружением Байдена с представителями других стран.

"Очень надеюсь, что сейчас никто не нарушает Закон Логана 1799 года, запрещающий американцам, не имеющим на то полномочий, вести переговоры с теми государствами, у которых с США есть какие-то споры", — сказал Помпео на сегодняшнем брифинге.

Ранее Джо Байден сообщил, что уже "переговорил" с шестью мировыми лидерами на правах избранного президента.

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