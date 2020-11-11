Китай: клинические испытания в Бразилии остановлены не из-за CoronaVac

Китайская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech заявила, что "серьезное неблагоприятное событие", которое привело к приостановке клинических испытаний её коронавирусной вакцины в Бразилии, не связано с препаратом CoronaVac.

"После общения с бразильским партнером Института Бутантана мы узнали, что директор института считает, что это серьезное неблагоприятное событие не связано с вакциной, - сообщили в азиатской лаборатории, добавив, что ее эксперты «уверены в безопасности" CoronaVac.

Информацию также подтвердил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин. Во вторник дипломат заверил, что китайская биофармацевтика продолжит общаться с латиноамериканской страной по этому вопросу.

Напомним, что Национальное агентство по надзору за здравоохранением Бразилии (Anvisa) сообщило в понедельник, о временной приостановке испытания вакцины против covid-19, разработанной Sinovac. Подробнее об этом - здесь.

С прекращением фазы 3 испытаний, в которую входят 9000 участников в Бразилии, ни один другой доброволец не сможет быть вакцинирован.