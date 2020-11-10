Власти Ирана готовы помочь в поддержке мира в конфликтной зоне между Азербайджаном и Арменией.
В частности, Тегеран готов размещать российских миротворцев, которые будут патрулировать "зону соприкосновения".
"Иран вновь подчеркивает свою готовность помочь обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе, а также готовность участвовать в региональных инициативах", — уточняется в заявлении МИД Ирана.
Напомним: ранее Иран осуждал насилие в регионе и был готов подключиться к переговорным процессам по мирному соглашению. Посол Ирана в России Казем Джалали не раз отмечал: страна готова помочь как посредник. Также у страны был готов план по прекращению конфликта, однако его подробности остались скрыты от СМИ.
Проблема в НКР — прямая опасность для Ирана, поскольку в случае затягивания конфликта северную границу страны пришлось бы усиливать патрулями.
По материалам сайта regnum. ru.
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