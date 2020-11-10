МИД Ирана: мы готовы помочь в обеспечении мира в Карабахе

Власти Ирана готовы помочь в поддержке мира в конфликтной зоне между Азербайджаном и Арменией.

В частности, Тегеран готов размещать российских миротворцев, которые будут патрулировать "зону соприкосновения".

"Иран вновь подчеркивает свою готовность помочь обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе, а также готовность участвовать в региональных инициативах", — уточняется в заявлении МИД Ирана.

Напомним: ранее Иран осуждал насилие в регионе и был готов подключиться к переговорным процессам по мирному соглашению. Посол Ирана в России Казем Джалали не раз отмечал: страна готова помочь как посредник. Также у страны был готов план по прекращению конфликта, однако его подробности остались скрыты от СМИ.

Проблема в НКР — прямая опасность для Ирана, поскольку в случае затягивания конфликта северную границу страны пришлось бы усиливать патрулями.

По материалам сайта regnum. ru.