Азербайджан ещё раз извинился за сбитый "Ми-24"

Азербайджан снова принёс искренние извинения и выразил готовность наказать виновных в уничтожении российского вертолёта "Ми-24".

Напомним, что вертолёт сбили в небе Армении военные Азербайджана из ПЗРК по случайности, приняв за вражеский. В результате падения машины погибли два человека, один ранен.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она отметила: Сергей Лавров уже обсудил инцидент со своим коллегой из Азербайджана.

"Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим азербайджанским коллегой. С азербайджанской стороны министр иностранных дел Азербайджана вновь принёс России извинения в связи с этим трагическим инцидентом", — уточнила ситуацию Захарова.

Захарова отметила: нужно провести тщательное расследование. В Баку готовы выплатить компенсацию и неоднократно сообщали, что произошедшее — трагическая случайность.

По материалам сайта regnum. ru.