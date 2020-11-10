Армянские депутаты на явились на призыв протестующих

Протестующие в Ереване требовали, что депутаты от правящей партии "Мой шаг" явились в парламент к 11:00 (по Москве) и провели внеочередное заседание, на котором поднялся вопрос о прекращении войны в Карабахе.

Участники акции протеста потребовали отменить в стране военное положение, чтобы появилась возможность объявить вотум недоверия премьеру Николу Пашиняну.

Напомним, массовые протесты в Ереване начались после того как Пашинян подписал соглашение о прекращении войны в Карабахе, отдав Азербайджану часть территорий непризнанной республики.