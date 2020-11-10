Дмитрий Раимов: из-за управления Зеленского умрут десятки тысяч

Недовольство решением властей Украины отменить все плановые операции и принимать только больных с коронавирусом и тех, кому нужна неотложная помощь, высказали многие эксперты. По данным политического эксперта Дмитрия Раимова, результатом такого решения будут "десятки тысяч смертей".

Напомним, что с девятого ноября больницы страны перестают проводить плановые операции и переходят в особый режим работы. Принимать будут только неотложных больных и больных с коронавирусом. Ранее стало известно о том, что заболел и президент страны, Владимир Зеленский.

"COVID-19 — не лёгкая болезнь. Но остальные не подождут, и это фиаско. Вот и всё. Я переживаю за каждого заболевшего. Выздоровления [Зеленскому]. Но из-за его управления умрут десятки тысяч. У сотен тысяч сократится жизнь. Потому что вовремя не предоставили помощь, не сделали операцию", — высказался Раимов.

Мера, по подсчётам специалистов, даст дополнительные 30 000 коек, что позволит сгладить ситуацию с коронавирусом.

По материалам сайта regnum. ru.