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Путин напомнил о давлении, которое испытывает Белоруссия

Белоруссия находится под беспрецедентным давлением извне, которое оказывается на республику с целью навязывания политических решений.

Об этом рассказал президент России Владимир Путин в рамках заседания ШОС.

"Под таким ударом внешних сил оказалась и Белоруссия, являющаяся наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества. После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанной против них информационной и пропагандистской войне. Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусам самим спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги", — отметил российский лидер.

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