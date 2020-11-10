Протестующие украли из резиденции Пашиняна компьютер и часы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что протестующие ворвались в его резиденцию и обокрали её.

По его словам, пропали личный компьютер, водительское удостоверение, парфюмерия, часы и другие вещи.

"В резиденции премьера украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы. Все этого, конечно, "во имя родины", — сообщил политик.

Напомним, в Ереване вспыхнули массовые протесты и беспорядки после подписания соглашения по Карабаху.