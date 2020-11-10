Власти Канады начали работать с Байденом

Несмотря на то что Джо Байден ещё не вступил официально в должность президента США, лидеры некоторых стран уже готовы с ним работать. В числе первых — премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По данным, которые опубликовал сам Трюдо в своём профиле Twitter, он успел пообщаться с Байденом и наметить пути сотрудничества двух стран в различных сферах.

"Я только что поговорил с Джо Байденом и вновь поздравил его с избранием. Мы уже работали вместе раньше, и мы готовы продолжить эту работу, чтобы решать проблемы", — написал Трюдо.

Политик отметил, что фронт работ весьма широк:

вопросы торговли, энергетики;

борьба с изменением климата;

меры в связи с пандемией коронавируса;

вопросы по блоку НАТО;

вопросы, связанные с расизмом.

"По этим и другим вопросам избранный президент Джо Байден и я согласились поддерживать связь и тесно сотрудничать", — резюмировал Трюдо, который ещё 7 ноября успел поздравить Байдена с победой.

По материалам сайта regnum.ru.