Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "чист" перед народом и родиной.

Такое заявление политик сделал после массовых беспорядков, которые начались накануне в Ереване. Он призвал всех мятежников разойтись по домам.

"Всех, кто не имеют отношения к погромщикам, прошу уйти домой. Всех, кто верит мне и верит нам, прошу подготовиться к борьбе. Ни на секунду не сомневайтесь в том, что мы не делали ничего нечестного, я не пошел на сделки и действовал так, чтобы иметь ответы на все вопросы и быть чистым перед родиной и народом", — отметил Пашинян.