Бразилия срочно приостановила испытания китайской вакцины от COVID-19

Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии (Anvisa) решило приостановить испытания китайской вакцины против COVID-19 после сообщения о "серьёзном инциденте".

Об этом сегодня сообщил местный портал CBN.

Как следует из сообщения, приостановка связана со смертью одного из добровольцев, принимающих участие в исследовании CoronaVac в латиноамериканской стране. Погибшая была гражданкой Бразилии и, по данным журналистов, "не страдала "ковидом-19".

"Кроме того, Anvisa указал, что неблагоприятный инцидент может включать смерть, возможно, смертельные побочные эффекты, серьёзную инвалидность, госпитализацию и другие события", — пишет CBN.

Насколько долго продлится приостановка испытаний, будет зависеть от причин смерти женщины-добровольца.

Проверка перед покупкой

Несколько недель назад министр здравоохранения Бразилии Эдуардо Пазуэлло объявил о намерении закупить несколько миллионов доз CoronaVac, которые также будут производиться бразильским Институтом Бутантан.

Президент страны Жаир Болсонару на тот момент был резко против:

"Бразильский народ не будет чьей-либо морской свинкой", — заявил президент в соцсетях, и подтвердил, что Бразилия не будет покупать вакцину у Китая: "Для моего правительства любая вакцина, прежде чем она будет предоставлена населению, должна быть научно доказана Министерством здравоохранения и сертифицирована Национальным агентством по надзору за здоровьем (Anvisa)", — добавил Болсонаро.

Страна с наибольшим количеством случаев в Латинской Америке

Органы здравоохранения Бразилии сообщили о 10 917 новых случаях заражения коронавирусом.

За сутки в стране умер от "ковида" 231 человек.

Всего с начала эпидемии в Бразилии