Премию Теодора Герцля вручили главе ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к глобальной борьбе на двух фронтах:

один против пандемии коронавируса,

другой против "яда антисемитизма и ненависти к мусульманам, мигрантам, беженцам и многим другим".

Ранее глава ООН уже неоднократно заявлял, что в мире произошел всплеск антисемитизма, антимусульманской ненависти, расизма и других форм дискриминации.

"А с COVID-19 распространился еще один вирус - антисемитизм и ненависть многих видов. Мы наблюдаем постоянный поток предрассудков в последние месяцы от антисемитских нападений, преследований и вандализма до отрицания Холокоста и признания вины в неонацистском заговоре с целью взорвать синагогу", — сказал Гуттериш, выступая после получения высшей награды Всемирного еврейского конгресса, названной в честь Теодора Герцля, основателя современного сионизма, фактического создателя государства Израиль.

Мероприятие было приурочено к 82-й годовщине нацистской "Хрустальной ночи", или "ночи разбитого стекла" — погрома еврейских синагог, школ, больниц и домов.

Португалец Гутерриш вспоминал, как взрослел в Европе, когда она восстанавливалась после Второй Мировой Войны и нацистского Холокоста.

"Видеть неонацистов и белых сторонников превосходства на марше сегодня — это картинка, леденящая кровь, — сказал он. — Видеть, как они проникают в военные и силовые структуры, еще больше усиливает опасность. В то время как мир пытается бороться с пандемией COVID-19, вековые кровавые клеветы получили новую жизнь.Тем временем дезинформация и теории заговора приобрели тревожную почву."

Однако, по мнению руководителя ООН, "надежда есть".