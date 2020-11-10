Трамп заблокировал процесс передачи власти Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп заблокировал процесс передачи власти своему сопернику по выборам Джо Байдену.

Правительственным чиновникам запрещено сотрудничество с командой Байдена, объявившего ранее о своей победе на выборах.

Генеральный прокурор Уильям Барр разрешил Министерству юстиции расследовать обвинения в мошенничестве с избирателями, выдвинутые командой Трампа.

Эти события заставляют усомниться в том, что страна станет свидетелем плавного перехода власти.

Напомним, официально коллегия выборщиков назовёт имя нового президента 14 декабря. К присяге он должен быть приведён в конце января.