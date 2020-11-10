Президент США Дональд Трамп уволил министра обороны Марка Эспера.
О кадровой перестановке в правительстве действующий президент объявил в Twitter.
"С Марком Эспером покончено. Я хотел бы поблагодарить его за службу. Кристофер Миллер, директор Национального антитеррористического центра, возьмет на себя роль министра обороны немедленно", — написал Трамп.
I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020
Слухи о том, что Эспер либо будет уволен, либо уйдет в отставку, появились несколько месяцев назад. После того, как в июне он публично выразил несогласие с идеей президента о развертывании действующей армии в городах, борющихся с беспорядками, вызванными протестами "черных жизней".
Эспер занимал пост министра обороны с июня 2019 года.
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