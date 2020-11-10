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Поста лишился министр обороны США Марк Эспер

Президент США Дональд Трамп уволил министра обороны Марка Эспера.

Поста лишился министр обороны США Марк Эспер

О кадровой перестановке в правительстве действующий президент объявил в Twitter.

"С Марком Эспером покончено. Я хотел бы поблагодарить его за службу. Кристофер Миллер, директор Национального антитеррористического центра, возьмет на себя роль министра обороны немедленно", — написал Трамп.

Слухи о том, что Эспер либо будет уволен, либо уйдет в отставку, появились несколько месяцев назад. После того, как в июне он публично выразил несогласие с идеей президента о развертывании действующей армии в городах, борющихся с беспорядками, вызванными протестами "черных жизней".

Эспер занимал пост министра обороны с июня 2019 года.

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