Турецкие войска присоединятся к российским миротворцам в Карабахе

Обращаясь к азербайджанскому народу, президент Ильхам Алиев высоко оценил "историческую сделку, заключенную при посредничестве Москвы для прекращения давнего конфликта с Арменией из-за Нагорного Карабаха".

"Баку рад, что долгосрочный карабахский конфликт подходит к концу, -сказал сегодня Алиев. Соглашение отвечает интересам как Азербайджана, так и Армении и приведет к прочному миру и прекращению кровопролития".

Алиев особо подчеркнул, что Россия играет "особую роль" в урегулировании конфликта, и ее роль в дальнейшей деятельности в регионе будет значительной:

"Соглашение предусматривает развертывание около 2000 российских миротворцев на линии конфликта по мере вывода армянских войск".

Однако, по словам Алиева, к ним присоединятся турецкие миротворцы для совместной миссии. Напомним, что Анкара поддержала Баку в силовом решении вопроса Нагорного Карабаха и прилегающей территории, удерживаемой этническими армянами с 1994 года.

В то время как Алиев назвал мирный договор "историческим", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он был "болезненным", но необходимым.

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