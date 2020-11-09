Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании мирного соглашения с Азербайджаном по Нагорному Карабаху при посредничестве России.
"Содержание соглашения невероятно болезненно и не является победой", — сказал он.
Пашинян подчеркнул, что лично принял "очень трудное" решение в результате сложившейся военной ситуации, считая его лучшим в сложившихся обстоятельствах.
"Я преклоняю колени перед всеми нашими жертвами, я преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, бойцами, генералами и добровольцами, которые своей жизнью защищали свою Родину. Они спасли Арцах. Мы боролись до конца. И мы победим. Арцах стоит", — написал армянский премьер в своем Facebook (Арцах — армянское название Нагорного Карабаха — прим. ред).
По словам Пашиняна, хотя победы достичь не удалось, всё произошедшее "будет сигнализировать о возрождении Армянского национального единства":
"Я призываю всех армян пересмотреть годы нашей независимости, чтобы мы могли планировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого".
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