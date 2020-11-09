Ереван, Баку и Москва подписали документ о прекращении огня в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании мирного соглашения с Азербайджаном по Нагорному Карабаху при посредничестве России.

"Содержание соглашения невероятно болезненно и не является победой", — сказал он.

Пашинян подчеркнул, что лично принял "очень трудное" решение в результате сложившейся военной ситуации, считая его лучшим в сложившихся обстоятельствах.

"Я преклоняю колени перед всеми нашими жертвами, я преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, бойцами, генералами и добровольцами, которые своей жизнью защищали свою Родину. Они спасли Арцах. Мы боролись до конца. И мы победим. Арцах стоит", — написал армянский премьер в своем Facebook (Арцах — армянское название Нагорного Карабаха — прим. ред).

По словам Пашиняна, хотя победы достичь не удалось, всё произошедшее "будет сигнализировать о возрождении Армянского национального единства":