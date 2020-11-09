В последние годы Россия стала очень политизированной темой в Соединённых Штатах Америки, поэтому властями США не удалось наладить хорошие отношения с РФ.

Такое мнение высказал первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

"Россия стала очень политизированным вопросом внешней политики здесь, в Соединенных Штатах Америки. И думаю, что к сожалению, он был использован как политическая дубина большую часть времени в начале работы этой администрации и действительно не дал что-то наладить или взаимодействовать", — пояснил Биган.