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Трамп выставил на продажу свой вертолёт

Президент США Дональд Трамп выставил на продажу один из своих вертолётов Sikorsky S-76B.

Примечательно, что этот вертолёт бизнесмен использовал ещё до вступления в должность главы государства. Затем ему предоставили для полётов военный вертолёт.

Стоимость вертолёта составляет примерно 1,5 миллиона долларов. Сейчас он находится в Ангаре в Нью-Джерси. Воздушное судно вмещает шесть человек, обшито изнутри африканским красным деревом, а также имеет звукоизоляцию, шкафчик для напитков и холодильник.

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