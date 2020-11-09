Трамп выставил на продажу свой вертолёт

Президент США Дональд Трамп выставил на продажу один из своих вертолётов Sikorsky S-76B.

Примечательно, что этот вертолёт бизнесмен использовал ещё до вступления в должность главы государства. Затем ему предоставили для полётов военный вертолёт.

Стоимость вертолёта составляет примерно 1,5 миллиона долларов. Сейчас он находится в Ангаре в Нью-Джерси. Воздушное судно вмещает шесть человек, обшито изнутри африканским красным деревом, а также имеет звукоизоляцию, шкафчик для напитков и холодильник.