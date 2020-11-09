Соловьев предложил купить Одессу у Украины

Россия может купить у Украины Одессу и другие южные области за "один или пять рублей".

С таким предложением выступил российский телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал предложение одесских властей снести памятник Екатерине II в городе.