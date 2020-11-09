Россия может купить у Украины Одессу и другие южные области за "один или пять рублей".
С таким предложением выступил российский телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал предложение одесских властей снести памятник Екатерине II в городе.
"Цену мы можем дать хорошую: рубль, а может, даже пять. Ведь там все нужно будет восстановить и привести в порядок. Это похоже на покупку обанкротившихся предприятий, когда мы берем на себя все долги и расходы", — заявил Соловьев.
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