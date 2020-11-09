Трамп порадовался новости о вакцине Pfizer и BioNTech

Президент США Дональд Трамп впервые за последние два дня сделал публикацию в Twitter.

Нынешний глава государства отреагировал на новость об успешном испытании вакцины от коронавируса BioNTech и Pfizer.

"Рынки ценных бумаг серьезно выросли, скоро будет вакцина. Сообщают о 90-процентной эффективности. Такая прекрасная новость!" — написал Трамп.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что цены на нефть на мировых рынках взлетели из-за сообщений об успешном испытании вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.