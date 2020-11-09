Трамп: вакцина от коронавируса почти готова

Несмотря на проигрышную ситуацию и осторожные сообщения многих мировых СМИ о том, что Байден победил, Трамп не теряет оптимизма. Президент порадовал своих избирателей сразу несколькими хорошими новостями.

Рассказывая о ситуации в стране в своём аккаунте Twitter, Трамп отметил: новейшая американская вакцина от коронавируса почти готова. На эту новость не замедлили отреагировать и рынки, показав неплохой рост.

"Рынок ценных бумаг сильно вырос, скоро появится вакцины — сообщают о 90-процентрой эффективности. Такие замечательные новости!", — написал Трамп.

Напомним: вакцина от компании Pfizer действительно близка к массовому варианту, поскольку тесты показывают, что она помогает выработать иммунитет в 90% случаев. если вакцину успеют доделать до конца срока Трампа, ему придётся выполнять обещание и распространять её по всей стране всего за сутки.

По материалам сайта regnum. ru.