Журналисты Reuters со ссылкой на свои источники сообщают: вскоре меры противодействия исламскому терроризму могут принять не только на уровне отдельных стран, но и на уровне всего ЕС. Для обсуждения таких мер 10 ноября пройдёт совещание "верхушки" блока.
В Reuters уточняют, что во встрече примут участие:
Различные СМИ отмечают, что результатом может стать ужесточение миграционной политики блока и более тщательная проверка всех, кто уже въехал в страны ЕС.
Напомним: ранее Франция и Австрия оказались атакованы террористами, которые убивали мирных жителей. Известно, что нападавшие придерживались радикального исламизма.
По материалам сайта regnum.ru.
Актрисе Наталье Дрожжиной и её мужу Михаилу Цивину грозит до десяти лет тюрьмы.