Лидеры ЕС проведут переговоры по противодействию терроризму

Журналисты Reuters со ссылкой на свои источники сообщают: вскоре меры противодействия исламскому терроризму могут принять не только на уровне отдельных стран, но и на уровне всего ЕС. Для обсуждения таких мер 10 ноября пройдёт совещание "верхушки" блока.

В Reuters уточняют, что во встрече примут участие:

Ангела Меркель , канцлер Германии;

, канцлер Германии; Себастьян Курц , канцлер Австрии;

, канцлер Австрии; Эммануэль Макрон , президент Франции;

, президент Франции; Урсула фон дер Ляйен , председатель Еврокомиссии;

, председатель Еврокомиссии; Шарль Мишель, председатель ЕС.

Различные СМИ отмечают, что результатом может стать ужесточение миграционной политики блока и более тщательная проверка всех, кто уже въехал в страны ЕС.

Напомним: ранее Франция и Австрия оказались атакованы террористами, которые убивали мирных жителей. Известно, что нападавшие придерживались радикального исламизма.

По материалам сайта regnum.ru.