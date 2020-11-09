Возле ЦИК Грузии по журналистам случайно попали из водомёта

Очередные митинги, в ходе которых против протестующих пришлось применять водомёт, запомнятся местным органам правопорядка надолго: из-за невозможности отследить, кто именно попадает "под душ", они атаковали журналистов.

Беспорядки начались возле здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии. Из 27 пострадавших от водомёта трое оказались журналистами, сообщают журналисты из Report.

Замглавы МВД Грузии Кахабер Сабанадзе уже уточнил: инцидент — досадная случайность, никаких умышленных попыток атаковать журналистов не было.

"Гидравлическая пушка была использована для устранения угрозы общественному правопорядку и сохранения безопасности. Определить, где стоял представитель СМИ, поверьте мне, было сложно, однако водомёт не использовался целенаправленно в отношении журналистов", — высказался он.

Также Сабанадзе сообщил, что по итогам акции протеста стражи закона задержали 19 человек. Протестующие обвиняли власти страны в том, что выборы в парламент фальсифицированы. Известно, что на вечер 9 ноября планируется минимум одна схожая акция протеста.

По материалам сайта regnum.ru.