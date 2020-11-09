Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что уходит в отставку. Причиной для этого стало его высказывание о кандидате в президенты США Джо Байдене.
Ранее Хельме называл Байдена и его сына Хантера "коррумпированными типами".
Несколько дней назад Байден объявил себя победителем в президентских выборах. Окончательный подсчёт голосов в США ещё не закончен.
Мелания Трамп "считает минуты до развода" с Дональдом Трампом. Первая леди якобы не могла поставить под удар своего мужа, который находился в должности президента США.