Глава МВД Эстонии уйдёт в отставку из-за слов о Байдене

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что уходит в отставку. Причиной для этого стало его высказывание о кандидате в президенты США Джо Байдене.

Ранее Хельме называл Байдена и его сына Хантера "коррумпированными типами".

Несколько дней назад Байден объявил себя победителем в президентских выборах. Окончательный подсчёт голосов в США ещё не закончен.