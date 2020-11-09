Санду распустит молдавский парламент в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду пообещала распустить парламент в случае победы на выборах.

"Если я стану президентом, я найду законные способы, чтобы распустить парламент, чтобы депутаты работали на благо людей", — заявила политик.

По мнению Санду, нынешний депутатский состав не справляется с возложенными на него обязанностями.