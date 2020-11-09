Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду пообещала распустить парламент в случае победы на выборах.
"Если я стану президентом, я найду законные способы, чтобы распустить парламент, чтобы депутаты работали на благо людей", — заявила политик.
По мнению Санду, нынешний депутатский состав не справляется с возложенными на него обязанностями.
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