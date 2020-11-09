Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду заявила, что в случае своей победы на выборах займётся восстановлением партнёрских отношений с Россией.
"Я сосредоточусь на восстановлении отношений с РФ на базе национальных интересов Молдавии. Нам нужно решить проблемы наших граждан, работающих в РФ, вернуть экспорт на российский рынок", — отметила политик.
Также Санду хочет провести обширные переговоры с Россией для решения приднестровского конфликта.
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