Конец заморозке? Приднестровский конфликт могут начать решать

Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду заявила, что в случае своей победы на выборах займётся восстановлением партнёрских отношений с Россией.

"Я сосредоточусь на восстановлении отношений с РФ на базе национальных интересов Молдавии. Нам нужно решить проблемы наших граждан, работающих в РФ, вернуть экспорт на российский рынок", — отметила политик.

Также Санду хочет провести обширные переговоры с Россией для решения приднестровского конфликта.