Власти Украины вводят "карантин выходного дня"

Власти Украины в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой пошли на крайние меры: в стране вводится новый тип карантина. О том, как он работает, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Новый формат назвали "карантином выходного дня". В рамках данного карантина с полуночи субботы до полуночи понедельника будут закрывать практически все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, заправок и остановок ОТ.

"Всё остальное, в частности, общепиты будут работать только на вынос", — уточнил министр.

Ранее власти Украины рапортовали о том, что готовы помочь Великобритании в производстве вакцин, предоставив часть производственных мощностей. Такое решение позволило бы Киеву получить британский вариант вакцины "одним из первых".

Российские вакцины на территории Украины всё ещё запрещены.

По материалам сайта regnum. ru.﻿