Китай надеется "отдохнуть" от Трампа

Благодаря победе Джо Байдена в Пекине, наконец, получат столь желанную "передышку". Работа с администрацией Трампа закончилась по итогу массированной "санкционной бомбёжкой", взаимными обвинениями и охлаждением отношений, но при Байдене всё может наладиться, отмечают в СМИ Поднебесной.

Журналисты издания Global Times уверены: при Байдене в Китае снова смогут строить нормальные торговые отношения со Штатами, избегая бесконечных обвинений, санкций и прочего.

"Возможно и восстановление взаимного стратегического доверия между Пекином и Вашингтоном", — уверены в Global Times.

Согласен с этой точкой зрения и заместитель декана факультета международных отношений Народного университета Китая Цзинь Цаньжун. Он дополняет: сейчас начинается "переходный период" и этим стоит воспользоваться.

"Подход Байдена к внешней политике будет более умеренным и зрелым", — уверен Цаньжун.

По материалам сайта regnum. ru.