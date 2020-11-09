Благодаря победе Джо Байдена в Пекине, наконец, получат столь желанную "передышку". Работа с администрацией Трампа закончилась по итогу массированной "санкционной бомбёжкой", взаимными обвинениями и охлаждением отношений, но при Байдене всё может наладиться, отмечают в СМИ Поднебесной.
Журналисты издания Global Times уверены: при Байдене в Китае снова смогут строить нормальные торговые отношения со Штатами, избегая бесконечных обвинений, санкций и прочего.
"Возможно и восстановление взаимного стратегического доверия между Пекином и Вашингтоном", — уверены в Global Times.
Согласен с этой точкой зрения и заместитель декана факультета международных отношений Народного университета Китая Цзинь Цаньжун. Он дополняет: сейчас начинается "переходный период" и этим стоит воспользоваться.
"Подход Байдена к внешней политике будет более умеренным и зрелым", — уверен Цаньжун.
По материалам сайта regnum. ru.
Мелания Трамп "считает минуты до развода" с Дональдом Трампом. Первая леди якобы не могла поставить под удар своего мужа, который находился в должности президента США.